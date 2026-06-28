إخماد 39 حريقا خلال يوم واحد فقط

سجلت مصالح الحماية المدنية، نشوب عدة حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية، عبر مختلف ولايات الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 08سا00د ليوم 27 جوان 2026 إلى غاية يوم 28 جوان 2026 على الساعة 08سا00د، حيث تم تسجيل 39 حريق على مستوى الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية، تم إخمادها كلها نهائيا.

ولاية بجاية

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى اشعبانن بلدية تيزي نبربر

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى وسط المدينة بلدية خراطة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى المغرة (مزرعة عثماني) بلدية بوخليفة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية الشلف

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى بقعة المطايرية بلدية بوقادير

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية أم البواقي

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة هنشير هزام بلدية العامرية

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية باتنة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة مرز قلال و مشتة لعجاردية بلدية الشمرة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى كاف معروف بلدية رأس العيون

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية البويرة

حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى قرية المروج 01 بلدية حيزر

تم إخماد الحريق نهائيًا.