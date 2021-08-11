إخماد 4 حرائق بالبليدة

تمكّنت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة، من إخماد 4 حرائق نشبت في مناطق متفرقة من الولاية، كما تواصل الجهود لإخماد حرائق أخرى لازالت مشتعلة .

وجاء في بيان للحماية المدنية للولاية، اليوم الأربعاء، أن الحالة العامة للحرائق على الساعة 6 سا صباحا تم إخماد نهائي لحريقين ببوقرة، في منطقتي تسلي و تازارين.

إضافة إلى إخماد حريقي بصوحان و الجبابرة، مع الابقاء على فرق للحراسة لضمان عدم عودة نشوب الحريق بالمنطقة.

بينما الحرائق متواصلة بموزاية بمنطقة سيدي عمور عين الرمانة، ولازالت عملية الإخماد متواصلة، حيث إمتد الحريق إلى أعالي مرتفعات تمزقيدة مابين واد خميس و واد الحد.