إخماد 4 حرائق بتبسة في أول أيام عيد الأضحى

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة منذ الساعات الأولى ليوم أمس الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أربعة حرائق، ثلاثة حرائق غابة وحريق بساتين.

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح، بدعم من الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية لأجل إخماد حريق.

وشب الحريق بغابة بجبل الميزاب بالتلة، أين تم تسخير 8 شاحنات اطفاء بمختلف الأحجام و9 أعوان بمختلف الرتب.

وبمشاركة مصالح الغابات بتسخير شاحنتي إطفاء و6 عناصر.

وبعد عملية دامت حوالي ساعة و35 دقيقة تم اخماد الحريق وتم تسجيل احتراق حوالي هكتار اشجار عرعار.

كما تدخل الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية وبمشاركة مصالح الغابات لأجل اخماد حريق شب بغابة أزمر بجبل الزيتون

اين تم تسخير 4 شاحنات اطفاء و13 عون بمختلف الرتب ومصالح الغابات بتسخير شاحنة اطفاء و6 عناصر

وبعد عملية دامت حوالي 3 ساعات و30د تم اخماد الحريق وتسجيل احتراق حوالي هكتار حلفاء وعرعار.

كما تدخل الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، وبمشاركة مصالح الغابات لأجل اخماد حريق غابة الدكان بجبل انوال.

أين تم تسخير 3 شاحنات اطفاء و10 اعوان بمختلف الرتب وبتسخير شاحنة اطفاء و3 عناصر من طرف مصالح الغابات.

وبعد عملية دامت حوالي 3 ساعات تم اخماد الحريق، وتسجيل احتراق حوالي 500 متر مربع اشجار صنوبر حلبي.

كما تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر من اخماد حريق، شب ببساتين بعقلة أحمد، بها اشجار زيتون، تين شوكي، وصنوبر.

وبعد عملية دامت حوالي 4 ساعات تم اخماد الحريق.