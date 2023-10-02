إخماد 4 حرائق غابات في هذه الولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغابات على الساعة 22سا00د.

وحسب ذات المصالح، نشبت 4 حرائق غابات عبر 4 ولايات، وذلك إلى غاية الساعة 22سا 00 د. حيث تمكّن الاعوان من اخمادها.

ويتعلق الأمر بكل من ولاية بجاية: حريق غابة زواش بلدية تامر يجت، الحريق أخمد.

وكذا ولاية سكيكدة: حريق غابة منطقة اللوحة بلدية عين زويت، الحريق أخمد .

بالإضافة إلى ولاية تيزي وزو: حريق غابة العنصر بلدية ذراع المزان، الحريق أخمد .

وولاية البويرة: حريق غابة قرية الموازيز بلدية المقراني، الحريق أخمد.