إخماد 4 حرائق مختلفة في المدية

سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية المدية صبيحة اليوم الأحد، 4 حرائق مختلفة، حيث تم التحكم فيها وإخمادها نهائيا.

وحسب بيان لذات المصلحة، تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمدية في حدود الساعة 10:35سا، من أجل إخماد حريق حصيدة وأشجار مثمرة بالمكان المسمى اولاد سنان ببلدية ذراع سمار0

أين تم إخماد الحريق والسيطرة عليه وحماية غابة مجاورة ومستودع لتربية الأنعام و40 هكتار كروم.

كما تدخلت نفس الوحدة في حدود الساعة 09 سا و58 د من أجل

إخماد حريق حشائش يابسة بالمكان المسمى شلعلع بلدية المدية.

فيما تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وزرة في حدود الساعة 11:30سا، من أجل إخماد حريق حشائش وأشجار مثمرة بالمكان المسمى بوسنة بلدية بدائرة وزرة.

وتم إخماد هذا الحريق والتحكم فيه وحماية مستثمرة فلاحية مجاورة.

وتدخل أعوان المركز المتقد ببزيوش في حدود الساعة 11 سا و30 دقيقة، من أجل إخماد حريق حشائش يابسة بالمكان المسمى الروايسية. حيث تم إخماده والسيطرة علية من طرف ذات المصالح.