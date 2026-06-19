إخماد 40 حريقا خلال 24 ساعة

نجحت وحدات الحماية المدنية، في إخماد 40 حريقاً مس الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية عبر عدة ولايات خلال 24 ساعة الماضية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وفي ولاية بجاية، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة النهائية على حريق الأحراش بحي 900 مسكن باغزر اوزاريف بوادي غير. وحريق سعدان بدرقينة، وغابة تاكوشت بأيت إسماعيل.

كما تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية البليدة بنجاح، حيث أخمدت حريقاً مس الأدغال والأحراش بحي الصفصاف. عند مدخل القرية رقم 2 ببلدية مفتاح دون تسجيل خسائر.

وشهدت ولاية تيزي وزو إخماد ثلاثة حرائق أحراش بالكامل، استهدفت قرية إيمزيزو وقرية تيخربين ببلدية فريحة. إلى جانب موقع قريب من مؤسسة صيادتالة ببلدية عزازقة.

كما تمكن الأعوان من إطفاء حريق غابة بالمكان المسمى بن عروس ببغلية في بومرداس. وحريق أدغال آخر بمنطقة البحيرات الصنوبرة بالقالة في ولاية الطارف.

أما فلاحياً، تصدرت ميلة التدخلات بإخماد حرائق محاصيل وأشجار مثمرة بمشاتي عين الثور بالقرارم قوقة. القرقور بأحمد راشدي، العزلة بوادي النجاء، ومشتة منتورة ببلدية فرجيوة.

وفي ولاية سطيف، نجحت الوحدات في حماية الأراضي الزراعية بإخماد حريق محاصيل أمام سد عين عباسة. وحريقين بدوار لرباع ودوار عين تمقسين التابعين لبلدية البلاعة.

كما أطفأت فرق الإطفاء حريق محاصيل بمنطقة عيشوبة بالشلف. وحريقين بأم البواقي استهدفا مشتة الغدير ببريش ومشتة المدفون، مما حال دون انتشار النيران للمزارع المجاورة.

وفي تلمسان، تم إخماد حريق أشجار مثمرة بسيدي لخضر بني خلاد وعين يسر ببني صميل. وبالمثل في قرية اعلواشن بآيت لعزيز في البويرة، والأربعاء بالبليدة.

إطفاء حرائق المحاصيل بغرب الوطن

كما امتدت العمليات الناجحة لتشمل إخماد حرائق حقول القمح بمزارع ضاية السمار بعين كرمس في تيارت. وسيدي أحمد ومولاي العربي بسعيدة، وزروالة بسيدي بلعباس، والحمادنة بغليزان.

وفي ولايات الشرق، سيطر الأعوان تماماً على حريق محاصيل ببرج اغلال بصالح بوالشعور بسكيكدة، وعين الغول ووادي المالح بقالمة. وبوغريو مسعود وديدوش مراد بقسنطينة، وتيفاش بسوق أهراس.

كما نجحت الحماية المدنية في حماية واحات النخيل وإخماد حرائقها نهائياً بحي العبادية بفرفار بطولقة في بسكرة. وعين الدفيلة ببريكة في باتنة، والمنصورة بغرداية، وحاسي بن عبد الله بورقلة.