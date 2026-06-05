إخماد 43 حريقا عبر هذه الولايات

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن إخماد 43 حريقا، عبر عدة ولايات من الوطن، إلى غاية الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة.

وحسب بيان للمديرية، تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد 43 حريقا، بصفة نهائية. منها حريق أحراش بالمكان المسمى الزرقاء ببلدية برج بن عزوز في بسكرة.

وكذا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى منطقة عقلة الدية ببلدية العبادل، في بشار. وحريق غابة بالمكان المسمى منطقة مقسم ببلدية حد الصحاري في الجلفة.

كما تم في ولاية مستغانم، إخماد حريق غابة بالمكان المسمى غابة حي الوئام ببلدية صيادة. وإخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى واد تملاحت ببلدية لرجام، في تيسمسيلت.

وبولاية تيبازة، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الحي الجديد ببلدية دواودة.

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