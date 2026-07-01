إخماد 45 حريقا عبر 26 ولاية

سجلت وحدات الحماية المدنية 45 حريقا عبر 26 ولاية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبولاية بجاية تم إخماد حريق أدغال وأحراش بتيزي خيندوايت ادريس، بلدية تاسكريوت. وحريق أدغال وأحراش، بلدية شميني. أما بولاية تلمسان فقد جرى إخماد حريق أدغال وأحراش بالسواني.

أما بولاية سطيف، فقد تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى شرفة دوار بوزيوان، بلدية بابور. وفي ولاية سكيكدة تم إخماد حريق غابة بقرية مزاتة، بلدية أولاد عطية. في حين بولاية خنشلة جرى إخماد حريق غابة خلف الملعب البلدي طريق حمام، بلدية الحامة.

وبولاية تيبازة تم إطفاء حريق غابة بالحاميدية، بلدية شرشال. وحريق أدغال وأحراش بدوار بني سليمان، بلدية سيدي عامر. في حين بولاية ميلة تم إخماد حريق أدغال وأحراش بمشتة الطابية مينار زارزة، بلدية تسدان حدادة.

حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار

وفي ولاية الشلف، تم إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة الياسرية، بلدية وادي الفضة. وحريق أشجار مثمرة بمنطقة الزبابجة، بلدية وادي الفضة. أما بولاية أم البواقي تم إخماد حريق محاصيل زراعية بمشتة عباس لغرور، حريق محاصيل زراعية بدوار لمهايدية، بلدية عين مليلة.

في حين بولاية باتنة تم إطفاء حريق محاصيل زراعية بمقبرة الشهداء، بلدية الشمرة. وفي ولاية بجاية تم إخماد حريق أشجار مثمرة باشوقار، بلدية إغيل علي، حريق أشجار مثمرة بتيكبوشت، بلدية حيزر ولاية البويرة.