إخماد 50 حريقا خلال 24 ساعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل اندلاع 55 حريق غابات، أدغال وأحراش عبر ولايات الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي من يوم 2025.11.14 على الساعة 08سا00 إلى غاية 15.11.2025 الساعة 08سا00د، فقد تم تسجيل اندلاع 55 حريق غابات، أدغال وأحراش، فيما تم اخماد 50 حريقا، منها نهائيا 5 أخرى أخمدت وتحت الحراسة.

ولاية تيبازة

حريق غابة بالمكان المسمى دوار بوخليجة بلدية الأرهاط ، تم إخماد الحريق و عملية الحراسة متواصلة.

حريق غابة بالمكان المسمى غابة عمارشة بلدية مسلمون، تم إخماد الحريق و عملية الحراسة متواصلة.

حريق غابة بالمكان المسمى غابة بوزولة بلدية حجرة النص، تم إخماد الحريق و عملية الحراسة متواصلة.

حريق غابة بالمكان المسمى غابة شولة بلدية بني ميلك، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة بالمكان المسمى دوار الإخوة مرسلي بلدية مسلمون، تم إخماد الحريق وعملية الحراسة متواصلة.

ولاية المدية

حريق غابة بالمكان المسمى خزرون بلدية الحمدانية، تم إطفاء الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى حمام الصالحين بلدية البرواقية، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال و أحراش المكان المسمى بن صالح بلدية الحوضان، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية تيزي وزو

حريق غابة بالمكان المسمى سيد علي بوناب بلدية تادمايت، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية ايحمزيون بلدية أزفون، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الطريق الوطني 24 بلدية أفليسن، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ايقر مهدي بلدية بني زيكي، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية عين الدفلى

حريق غابة بالمكان المسمى واد الخميس بلدية عين بويحي، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بغابة خاصة عائلة طكور بلدية تاشتة زقاغة، تم إخماد الحريق نهائيا

ولاية الشلف

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى منطقة واد وطار بلدية بني حواء، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية بجاية

حريق أحراش بالمكان المسمى بوخيامة بلدية بجاية، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى المرج وامان بلدية أميزور، تم إخماد الحريق نهائيا

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أغيل أوزغان بلدية أميزور، تم إخماد الحريق نهائيا

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مصباح بلدية أوقاس، تم إخماد الحريق نهائيا

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيزارار بلدية أيت إسماعيل، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الصور ايت مبارك بلدية أيت إسماعيل، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال أحراش بالمكان المسمى اقلميم ييكر بلدية أكفادو، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى كفريدة بلدية تاسكريوت، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى امعراط بلدية برباشة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أزاغار بلدية خراطة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى جرمانة بلدية أوقاس، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أيت بوشريط بلدية سوق الاثنين، تم إخماد الحريق نهائيا

ولاية جيجل

حريق غابة بالمكان المسمى تافاغوت (بني بلعيد) بلدية خير وادي عجول، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية بومرداس

حريق أدغال أحراش بالمكان المسمى بوعيدل قرية تلا مهدي بلدية عمال، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مدخل أولاد عيسى بلدية أولاد عيسى، تم إخماد الحريق نهائيا

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أولاد عيسى بلدية أولاد عيسى، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سطيف

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية أفتيس بلدية بوعنداس، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سكيكدة

حريق غابة بالمكان المسمى منطقة بوزوري بلدية أولاد عطية، أخمد تحت الحراسة

حريق غابة بالمكان المسمى محجرة بورويس بلدية الحدائق، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بمنطقة لحجاجمية بلدية كركرة، تم إخماد الحريق نهائيًا

ولاية ميلة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى غابة بونعجة بلدية القرارم قوقة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى فج البسباس بلدية القرارم قوقة، تم إخماد الحريق نهائيًا

ولاية سوق أهراس

حريق أدغال أحراش بالمكان المسمى طريق الوزن الثقيل مشتة بلدية مشروحة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى المايدة بلدية سدراتة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى خنفة النار بلدية مشروحة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تبسة

حريق أدغال و أحراش بجبل بوغافر بلدية الحويجبات، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية البويرة

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى فركيوة بلدية بوكرام، تم إخماد الحريق نهائيًا.

