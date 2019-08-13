إخماد 51 حريقا أتلف 125 هكتارا من المساحات الغابية

قامت المديرية العامة للحماية المدنية بإخماد 51 حريقا تسبب في خسارة 125 هكتار من المساحات الغابية خلال 24 ساعة الفارطة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن فإنه تم تسجيل 17 حريق غابة، 09 حريق أدغال، 19 حريق أحراش، 07 حريق محاصيل.

وفي إطار جهاز حراسة الشواطئ والإستجمام أضاف البيان، أنه تم تسجيل 350 تدخلا ما سمح بإنقاذ 259 شخص من الغرق الحقيقي.

وأشار البيان إلى أنه تم إنتشال جثة شخص متوفي غرقا في ولاية عنابة بشاطئ ممنوع للسباحة شاطئ صخري.

كما تدخلت ذات الوحدات لإخماد حريقين بكل من ولايتي المسيلة والجزائر، دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.