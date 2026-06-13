إخماد 53 حريق غابات ومحاصيل زراعية خلال يوم واحد!

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن إخماد 53 حريق الغابات والمحاصيل الزراعية بالإضافة إلى أدغال وأحراش خلال يوم واحد.

ونشرت مصالح الحماية المدنية، الحالة العامة لحرائق الغابات، المحاصيل الزراعية، الأدغال والأحراش. ليوم 12 جوان 2026 على الساعة 08سا00د إلى غاية يوم 13 جوان 2026 على الساعة 08سا00د. حيث أكدت أنها تمكنت من إخماد 53 حريقا نهائيا.

ولاية الشلف

حريق غابة بالمكان المسمى غابة كاف كالة بلدية سيدي عبد الرحمان، تم إخماده نهائيًا.

ولاية باتنة

حريق غابة بالمكان المسمى غابة عزم بلدية عين ياقوت، تم إخماده نهائيًا.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية ايت القايد بلدية أقني قغران، تم إخماده نهائيًا.

وحريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية اوشارف سوق الحد بلدية تيميزارت، تم إخماده نهائيًا.

بالإضافة إلى حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرب كاف لعقاب بلدية تادمائت، تم إخماده نهائيًا.

ولاية بومرداس

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الثوارة بلدية رأس جنات، تم إخماده نهائيًا.

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