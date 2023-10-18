تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إخماد 54 حريقا، عبر 8 ولايات، في الفترة الممتدة بين أمس الثلاثاء إلى غاية منتصف الليل.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، شملت الحرائق كل من ولايات تيزي وزو، البويرة، سكيكدة، قسنطينة، بجاية، جيجل وسطيف.

ومست الحرائق، 18 غابة، عبر عدة ولايات بالشكل التالي:

عرفت ولاية تيزي وزو، إخماد كل من حريق غابة أقنقال ببني زمنزر، وغابة تيروال ببلدية واسين. وغابة تبواوشث ببلدية أزفون، وغابة مداح ببلدية تيزى غنيف، وغابة تيزي لخميس ببلدية مكيرة.

وفي ولاية سكيكدة، تم إخماد حريق غابة منطقة بودودح ببلدية أولاد عطية، وحريق غابة منطقة دار دباغ ببلدية أم الطوب.

فيما لا تزال عملية إخماد حريق غابة منطقة جبل عموس ببلدية الشرانع متواصلة.

أما في ولاية مستغانم، فقد تم إخماد حريق غابة الصخرة ببلدية بن عبد المالك رمضان نهائيا.

كما عرفت ولاية بجاية، إخماد حريق غابة القرية بلدية أدكار، وحريق غابة تادردار يت أيت عنان ببلدية درقينة. وحريق غابة شلاطة ببلدية شلاطة، وحريق غابة تدرقونت ببلدية درقينة.

فيما لا تزال عملية إخماد حريق غابة أغلصيم الحر طيبان، وحريق غابة أفيغول ببلدية سوق الإثنين متواصلة.

وفي ولاية المدية، تم إخماد حريق غابة فرقة أولاد رابح بذراع الديس ببلدية الحوظان نهائيا.

وبولاية جيجل، تم إخماد حريق غابة فوية ببلدية أولاد رابح نهائيا، فيما لا تزال عملية إخماد حريقي غابة الكبابة ببلدية سلمى بن زيادة، وغابة مشت لعوانة ببلدية أرقن متواصلة.

أما في سطيف، فقد تم إخماد حريق غابة جبل طافاث ببلدية بوقاعة، وحريق غابة تاراريست ببلدية أيت تيزي نهائيا.

وفي ولاية البويرة، تم إخماد حريق غابة أوقلال ببلدية العجيبة، وكذا حريق غابة قرية اغرز أواقورن ببلدية صحاريج. وحريق غابة قرية الروراوة ببلدية المقراني.

فيما لا تزال عملية إخماد حريق غابة تامزيرت ببلدية أحنيف، وحريق غابة قرية الجواهرة ببلدية أعمر متواصلة.