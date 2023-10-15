إخماد 54 حريق غابات عبر 9 ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، عن تمكن مصالحها من إخماد جميع حرائق الغابات المندلعة يوم السبت إلى الأحد في عدة ولايات عبر الوطن، على غرار بجاية، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، ميلة، البويرة وسطيف.

وأوضحت الحماية في بيانها، أنه تمت عملية الإخماد النهائي للحرائق عبر مختلف الولايات. حيث تم اخماد 54 حريق منها 18 حريق غابة منتشرة عبر 09 ولايات.

مشيرة أنه تم اخماد 05 حرائق بولاية تيزي وزو، 04 حرائق بولاية بجاية، حريقين بولاية جيجل، حريقين بولاية ميلة،حريق واحد بولاية تيبازة، حريق واحد بولاية البويرة. بالإضافة إلى حريق واحد بولاية سطيف، حريق واحد بولاية سوق أهراس،حريق واحد بولاية سكيكدة.

كما أوضح المصدر أنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لإخماد كل الحرائق.