إخماد 6 حرائق عبر عدة ولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية، اندلاع عدة حرائق محاصيل زراعية وأشجار، عبر عدة ولايات من الوطن.

ونشرت مصالح الحماية المدنية، الحالة العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار على الساعة. 13سا00د ليوم 09.06.2026، حيث بلغ عدد الحرائق المسجلة 6 وتمّ اخمادها نهائيا.

ولاية أدرار

حريق نخيل بالمكان المسمى استصلاحات بودة بلدية بودة، تمّ إخماده نهائيًا.

ولاية البويرة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 05 كوباوي بلدية الأخضرية، جرى إخماده نهائيًا.

ولاية ميلة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة السمارة رقم 02 بلدية وادي سقان، تم إخماده نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 05 بالقرب من المحطة بلدية شلغوم العيد، جرى إخماده نهائيًا.

ولاية عين الدفلى

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أولاد بلقاسم بلدية عين السلطان، تم إخماده نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى حي بركات محمد بلدية جندل، تم اطفاؤه نهائيًا.

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