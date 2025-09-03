إخماد 6 حرائق عبر عدة ولايات

تمكن أعوان الحماية المدنية، من إخماد 6 حرائق غابات وأدغال وأحراش من أصل 7 حرائق خلال 24 ساعة الأخيرة.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي من يوم 2025.09.02 على الساعة 08سا00د. إلى غاية يوم 2025.09.03 على الساعة 08سا00د.

وأشار المصدر نفسه، أنه تم تسجيل اندلاع 7 حرائق عبر 5 ولايات، في حين تم السيطرة على 6 منها وإخمادها نهائيا.

فبولاية سوق أهراس، تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة عين شكوة ببلدية مشروحة، وعملية الإخماد متواصلة. وحريق غابة بالمكان المسمى مشتة ﻟﻮﺭﻳﺪﺓ-ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ - ببلدية ﻣﺸﺮﻭﺣﺔ، أين تمّ إخماد الحريق نهائيًا .

وبولاية تيسمسيلت، اندلع حريق غابة بالمكان المسمى البواجة – بلدية الأزهرية، و تم إخماده نهائيًا .

أما ولاية الشلف، تم إخماد حريق غابة بمنطقة واد الداموس دوار بوعمامين بلدية بني حواء.

كما شهدت ولاية قالمة، اندلاع حريق على مستوى غابة –بالمكان المسمى ﻟﻮﺭﻳﺪﺓ ﺟﺒﻞ ﺑﻨﻲ ﺻﺎﻟﺢ – بلدية ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ، وتم إخماده نهائيًا.

كذلك ولاية تيزي وزو، تم إخماد حريق أدغال وأحراش– بقرية آيت عقاذ – بلدية أيت بومهدي. وحريق آخر بالمكان المسمى واد عيسي– بلدية تيزي وزو.

