إخماد 7 حرائق عبر 6 ولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، على الساعة الثانية بعد الزوال.

وحسب بيان للمديرية، إندلع حريق أدغال وأحراش بمنطقة حسين بعبوش ببلدية فلفلة في سكيكدة. حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية عنابة، إندلع حريق غابة بمنطقة غوث التمر ببلدية التريعات، حيث تم إخماد الحريق، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

أما في ولاية قالمة، إندلع حريق غابة بمشتة عين الشويخة ببلدية بوحمدان، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي سوق أهراس، إندلع حريق غابة مشتة سيدي عبدالله ببلدية مشروحة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وبالنسبة لحرائق المحاصيل الزراعية، إندلع حريق نخيل ببساتين قصر بن طلحة ببلدية تسابيت، في أدرار، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما إندلع حريق نخيل ببساتين قصر بن ذراعو ببلدية أدرار، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية ورقلة، إندلع حريق نخيل ببلدية حاسي بن عبد الله، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.