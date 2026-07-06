إخماد 9 حرائق عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الحماية المدنية، في حصيلتها العامة الصادرة اليوم الإثنين على الساعة الواحدة زوالا، بتسجيل 13 حريقاً مسّت الغابات، الأدغال، المحاصيل الزراعية والنخيل عبر عدة ولايات من الوطن، حيث نجحت الفرق العملياتية في السيطرة على معظمها.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، كشفت الإحصائيات الإجمالية، عن الإخماد النهائي لـ9 حرائق. فيما لم يتم تسجيل أي حريق تحت الحراسة، وتتواصل جهود الإطفاء الميدانية لإخماد 4 حرائق متبقية.

وفي شق حرائق الأدغال والأحراش، تواصل فرق الإطفاء عملياتها دون انقطاع لإخماد الحريق المسجل بالمكان المسمى “أولاد الزين” ببلدية وامري في ولاية المدية.

أما بخصوص المحاصيل الزراعية والأشجار والنخيل، فقد أُخمِدت النيران نهائياً في كل من: منطقتي “الشعراني” و”عزوزن” بالشلف. “الفراونة” بتلمسان، “غار الذيب” بسعيدة. قرية “التوميات” بسكيكدة، منعرجات “بوكبوس” بقسنطينة، “سوناف الخربة” ببرج بوعريريج، “ذراع طبال” بميلة، وقصر “تبرغامين” بتيميمون.

وفي المقابل، تسعى فرق الحماية المدنية حالياً لمحاصرة وإخماد 3 حرائق متبقية وجارية في شق المحاصيل والنخيل. والتي سجلت بالمستثمرة الفلاحية “زبانة” بسيدي بلعباس. “أولاد زيدان” بالعزيزية بالمدية، وحريق نخيل بوسط مدينة مسيف بالمسيلة.