إخماد 9 حرائق غابات وأدغال في عديد الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن الحالة العامة لحرائق الغابات والأدغال والأحراش عبر عدد من ولايات الوطن إلى غاية الساعة 17:30، حيث تم تسجيل عدة بؤر حريق، بين ما تم إخماده كليًا وما تزال عمليات الإخماد والحراسة متواصلة.

ففي ولاية بجاية، تم تسجيل حريق غابة بغابة البوني في بلدية إغيل علي، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة، في حين تم إخماد حرائق أخرى نهائيًا بكل من بلدية تامريجت (افالو أو حمدان) وبلدية تيزي نبربر (آيت وعزيب)، أما في بلدية درقينة (آيت فلكاي)، فقد تم إخماد الحريق مع استمرار عملية الحراسة.

وفي ولاية تيزي وزو، شهدت بلدية بوزغن حريقًا بالأدغال والأحراش في قرية آيت صالح، تم إخماده مع بقاء فرق الحماية في موقع الحريق لمواصلة الحراسة، كما تم إخماد حريق نهائيًا ببلدية فريحة في المكان المسمى “الماجن”.

أما في ولاية الجزائر، فقد سجلت الحماية المدنية حريقًا بالأدغال والأحراش في حي سيلاست ببلدية بني مسوس، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة إلى غاية اللحظة.

وفي ولاية جيجل، تم إخماد حريق غابة نهائيًا في بلدية تاكسنة، بالمكان المسمى “أم الحوت”.

وبولاية سطيف، تم تسجيل حريق بالأدغال والأحراش في شلالات وادي البارد (بلدية وادي البارد)، حيث تم إخماده مع مواصلة عملية الحراسة.

وفي برج بوعريريج، تواصل فرق الحماية المدنية عملية إخماد حريق غابة بمنطقة القريو، طريق البوني، في بلدية ثنية النصر.

أما في ولاية سوق أهراس، فقد تم إخماد حريق نهائيًا في بلدية أولاد مومن (مشتة خروبة)، بينما لا تزال الجهود متواصلة لإخماد حريق آخر في بلدية أولاد إدريس (مشتة أولاد محمد).

وفي ولاية تيبازة، تم تسجيل حريق غابة في سيدي براهيم (بلدية الأرهاط)، حيث تم إخماده بشكل نهائي.

أخيرًا، في ولاية أم البواقي، لا تزال عملية الإخماد متواصلة لحريق غابة الحملاوية ببلدية عين البيضاء.