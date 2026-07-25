إخماد 91 حريقا من أصل 103 خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد 91 حريقا من أصل 103 حريق، سجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت مصالح الحماية المدنية 103 حريق خلال نفس الفترة، تم إخماد 91 منها.

فيما يواصل عناصر الحماية المدنية جهودهم لإخماد 12 حريقا بكل من ولايات سوق أهراس (01)، وسكيكدة (02)، والبويرة، والطارف (01)، وقسنطينة (01). وسعيدة (01)، وميلة (01)، وبرج بوعريريج (01)، وبجاية (01) وجيجل (01).

وبالنسبة لولاية سوق أهراس، فإن الحريق “يمس حاليا ثلاث بلديات هي المراهنة، الحدادة وسيدي فرج”.

كما أن الحرائق تهدد بعض المساكن ببلديتي سيدي فرج والحدادة، حيث تم إجلاء عدة عائلات كإجراء وقائي، مع تسخير جهاز حماية بالميدان.