إدارة أمل الأربعاء تخصص 500 تذكرة لأنصار شبيبة القبائل

خصصت إدارة نادي أمل الأربعاء، 500 تذكرة، لفائدة أنصار فريق شبيبة القبائل، في المباراة التي ستجمع الفريقين غذا الجمعة.

واعلمت إدارة شبيبة القبائل، أنصارها، بأن التذاكر المتاحة لهم في هذه المباراة مطروحة للبيع بقيمة 200 دينار جزائري.

كما قامت إدارة أمل الأربعاء، بالإعلان في وقت سابق، عن مجانية الدخول بالنسبة لأنصارها في هذه الواجهة.

يذكر أن امل الأربعاء، يستضيف غذا الجمعة، شبيبة القبائل، بملعب الشهيد” بومزراق”، برسم الجولة الـ27 من البطولة المحترفة.