إدارة أنجي تؤكد عدم تفريطها في خدمات عبدلي بسهولة

أبدت إدارة نادي أنجي الفرنسي، استعدادها لبيه عقد نجمها الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، هذا الصيف، في حال تلبية شروط النادي.

ونقلت إذاعة “أوكسين رادبو” الفرنسية، تصريحات مالك النادي سعيد شعبان، أين قال: “حصل حارس المرمى فوفانا، والقائد عبدلي، على تصريح بالرحيل هذا الصيف”.

كما أضاف: “هناك سعر أدنى لم يتم الكشف عنه من قبل النادي، إذا لم نصل إلى هذا السعر، فلن يرحل”.

يذكر أن حيماد عبدلي، يعتبر أحد أهم ركائز ناديه أنجي الفرنسي، وقدم مردود كبير هذا الموسم في الليغ1 الفرنسية.