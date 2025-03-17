إدارة أنجي تصفع الإعلام الفرنسي بالحقيقة الكاملة لإصابة عبد اللي

ردّت إدارة نادي أنجي الناشط في دوري “الليغ 1” على اتهامات الإعلام الفرنسي بعد اتهامه الدولي الجزائري، حيماد عبد اللي بالتظاهر بالإصابة في مباراة فريقه الأخيرة أمام موناكو، يوم السبت الماضي.

ونشرت إدارة نادي أنجي، بياناً رسمياً، مساء الاثنين، فنّدت فيه ادعاءات الإعلام الفرنسي، بالأدلة، وجاء فيه: “عقب المباراة التي جمعت بين نادي أنجي وضيفه موناكو، تعرض لاعبنا حيماد عبدلي لإصابة واضحة، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي على الفور. وقد أصيب على مستوى الفخذ، وقام أخصائيو العلاج الطبيعي بتضميد إصابته قبل أن يستأنف المباراة بشجاعة واحترافية”.

وأضاف بيان أنجي: “نعبّر عن استنكارنا الشديد للاتهامات الباطلة التي روّجت لها بعض وسائل الإعلام، حين أشارت إلى أن هذه الإصابة كانت مجرد تمويه للسماح بكسر الصيام. الحقيقة مختلفة تمامًا. والدليل على ذلك، أن الفحوص الطبية التي أجراها القسم الطبي لمنتخب بلاده، الجزائر، أكدت عدم قدرته على تلبية الدعوة الدولية”.

وختم بيان أنجي: “نقدم دعمنا الكامل لحيماد عبدلي، الذي لا يمكن التشكيك في نزاهته واحترافيته. ويدين النادي بشدة أي محاولة لنشر معلومات مضللة قد تسيء إلى صورة أحد لاعبيه. نظل ملتزمين تمامًا بدعم حيماد في عملية التعافي، ونتطلع إلى رؤيته مجددًا على أرضية الملعب في أقرب وقت ممكن”.