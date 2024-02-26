إدارة أنجي تهنئ نجمها الجزائري حيماد عبدلي

هنأت إدارة نادي أنجي، الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية، اليوم الإثنين، نجمها الدولي الجزائري حيماد عبدلي.

ونشرت إدارة أنجي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تهنئة للاعبها عبدلي، ببلوغه مباراته رقم 100 في الليغ2.

ويأتي هذا بمناسبة مشاركة الدولي الجزائري، في المباراة التي جمعت ناديه أنجي، اليوم الإثنين، بفريق كان، برسم الجولة الـ26 من الدرجة الثانية الفرنسية.

يذكر أن حيماد عبدلي، يقدم هذا الموسم، إحدى أفضل مستوياته مع ناديه أنجي، في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.