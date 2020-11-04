إدارة أهلي البرج تؤكد أن الغربال ملك لمولودية الجزائر

أكد المدير العام لفريق أهلي برج بوعريريج “نذير بوزناد” أن المهاجم السوداني الغربال، أصبح ملكا لفريق مولودية الجزائر .

وتحد بوزناد عن وضعية اللاعب السوداني عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى يوم أمس الثلاثاء قائلا:

“الغربال تم إعارته بطريقة رسمية وقانونية إلى مولودية الجزائر بناء على عقد ممضي بين ثلاثة أطراف أي بين إدارة المولودية، وأهلي البرج واللاعب”.

ليكشف أن “المولودية تقدمت يوم 27 أكتوبر الفارط على الساعة الحادية عشر ليلا بطلب رسمي لقيد اللاعب في نظام “تي إم إس”، وهذا يعني أن إدارة “العميد” قد أتمت كافة الإجراءات معنا لضم اللاعب”.

وأضاف المدير العام لفريق أهلي برج أن”عدم تأهيل اللاعب الغربال راجع إلى قضية إجازة اللاعب روني”، وبأن “الغربال أصبح على ذمة النادي العاصمي بناء على العقد الثلاثي الذي أبرم” وتابع “من الجانب القانوني فإن هذا اللاعب تم إعارته بصفة رسمية إلى مولودية الجزائر”.