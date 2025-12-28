إدارة أولمبيك أقبو تتعاقد مع مهاجم تونسي في أولى صفقاتها للميركاتو الشتوي

أعلنت إدارة نادي أولمبيك أقبو، اليوم الأحد، عن حسمها أول صفقات الفريق للميركاتو الشتوي، بتعاقدها مع مهاجم تونسي.

ونشرت إدارة أولمبيك أقبو، بيانا عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلاله تعاقدها مع المهاجم التونسي، حمدي لعبيدي، كأول صفقة للميركات الشتوي.

كما أوضح مسؤولو أولمبيك أقبو، بأن مستقدمهم الجديد، أمضى على عقد يربطه بالفريق لمدة موسمين ونصف.

ويعتبر المهاجم لعبيدي، خريج نادي بن عروس، قبل تقمصه ألوان عدة أندية أخرى، على غرار النادي الإفريقي، وأمانة بغداد العراقي، ليستقر أخيرا في نادي أولمبيك أقبو.

ورحبت إدارة أولمبيك أقبو، بمهاجمها الجديد، حمدي لعبيدي (23 عاما)، على أمل أن يقدم الإضافة اللازمة للفريق، انطلاقا من مرحلة العودة للبطولة الوطنية المحترفة.