إدارة أولمبيك أقبو تختار تونس لخوض التربص الصيفي للفريق

كشفت إدارة أولمبيك أقبو، عن اختيارها تونس، من أجل خوض التربص الصيفي للفريق، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وبعد خوض الفريق تربصين، بكل من العاصمة، ثم تلمسان، من المقرر اجراء التربص الثالث والأخير بتونس.

كما كشفت إدارة أولمبيك أقبو، بأن التربص الثالث مقرر انطلاقا من الخميس 23 جويلية، بمدينة طبرقة، وسيدوم إلى غاية 8 أوت المقبل.

وسيخوض أشبال المدرب عمراني خلال هذا التربص، عدة مباريات ودية، من أجل تحضير الجانب الفني، تحسبا للموسم الكروي الجديد.