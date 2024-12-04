إدارة أولمبيك أقبو تدعم طاقمها الفني بخدمات الفرنسي أنطوني ريماسون

كشفت إدارة نادي أولمبيك أقبو، اليوم الأربعاء، عن قيامها بتدعيم الطاقم الفني الفريق، تحسبا للمرحلة المقبلة من البطولة المحترفة.

وأعلن مسؤولي اولمبيك أقبو، عبر الصفحة الرسمية للفريق، تعاقدهم مع الفرنسي أنطوني ريماسون، كمساعد، ومحلل اللآداء .

وأبرزت إدارة أولمبيك أقبو الخبرة البكيرة التي يتمتع بعا ريماسون، الذي سبق له العمل في عدة أندية معروفة على غرار، رين، براست، بنفيكا، وغيرها.

وتأتي هذه الخطوة التي أقدمت عليها إدارة أولمبيك أقبو، بهدف استعادة الفريق لنتائجه الإيجابية، وعودتهم للسكة الصحيحة.