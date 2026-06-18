إدارة أولمبيك أقبو ترقي لاعبين للفريق الأول تحسبا للموسم الجديد

تواصل إدارة نادي أولمبيك أقبو، مساعيها لتحديد المعالم الجديدة لتعدادها، ضمن التحضيرات الجارية للموسم الكروي المقبل.

وأعلنت إدارة أولمبيك أقبو، عبر الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الإجتماعي، عن ترقية لاعبين من صنف الرديف للفريق الأول.

كما أوضح مسؤولي النادي، بأن الأمر يتعلق ببوطيبة رياض، الذي أمض على عقد لموسمين، بالإضافة لزميله بيطام سيف الدين، الذي أمضى على عقد لأربعة سنوات.

يذكر أ، نادي أولمبيك أقبو، حسم هذا الصيف عدة صفقات، آخرها التعاقد مع المدافع المحوري نصر الدين زعلاني، لمدة موسمين.