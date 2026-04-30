إدارة أولمبيك أقبو تشتكي ظلم التحكيم في مباراتهم ضد مولودية الجزائر

أبدت إدارة أولمبيك أقبو، امتعاضها الشديد، من القرارات التحكيمية، التي تم اتخاذها ضد الفريق منذ بداية الموسم، والتي أثرت في نتائجهم.

وأصدرت إدارة اولمبكي أقبو، بيان، عبر الصفحة الرسمية للنادي، انتقدت، واشتكت فيه من الظلم التحكيم في مباراتهم ضد مولودية الجزائر، أين وصفت التحكيم بالكارثي.

واعتبر مسؤولي أولمبيك أقبو، بأن الحكم احتسب ضربة جزاء خيالية للمولودية، فيما حرم فريقهم من ضربتي جزاء .

كما أوضح ذات البيان، بأن إدارة الفريق طالبت في ثلاثة مناسبات سابقة، من لجنة التحكيم، عبر مراسلة إدارية، بعدم تعيين الحكم غوتي هيثم لإدارة مباريات الفريق، قبل أن تتفاجأ بتعيينه في مباراتهم ضد المولودية.

وفي ختام بيانها، طالبت إدارة أولمبيك أقبو، بفتح تحقيق بخصوص تجاوزات التحكيم، وتعيينات الحكام. لضمان حق كل الأندية، والحفاظ على صورة كرة القدم الجزائرية.