إدارة أولمبيك أقبو تعلن فسخ عقدها مع المهاجم حمرون

أعلنت إدارة فريق أولمبيك أقبو، عن توصلها لاتفاق نهائي مع المهاجم أرزقي حمرون، يقضي بفسخ العقد الذي يربطهما.

ونشرت إدارة أولمبيك أقبو، بيانا عبر صفحتها الرسمية، أعلنت فيه، فسخ العقد الذي يربطها مع أرزقي حمرون.

كما أوضح مسؤولو نادي أولمبيك أقبو، بأن فسخ العقد مع حمرون، تم برضى الطرفين، بعد المفاوضات التي جمعتهما.

وحرصت إدارة أولمبيك أقبو، على توجيه الشكر للمهاجم أرزقي حمرون، على كل ما قدمه، خلال فترة تقمصه ألوان الفريق، متمنية له التوفيق في باقي مشواره الرياضي.