إدارة أولمبيك أقبو تعين مدرب جديد للفريق

أعلنت إدارة أولمبيك أقبو، اليوم الجمعة، عن تعيين مدرب جديد للفريق، خلفا للطفي عمروش، تحسبا للمرحلة المتبقية من الموسم الجاري.

وكشفت إدارة أولمبيك أقبو، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، عن كمال غربي، على رأس العارضة الفنية للفريق.

كما أوضح مسؤولي أولمبيك أٌقبو، بأن كمال غربي، سيكون مدرب مؤقت للفريق، فيما تبق من عمر الموسم الجاري.

ووقع اختيار إدارة أولمبيك أقبو، على كمال غربي، بهدف المحافظة على ديناميكية الفريق، في المرحلة المتبقية من الموسم.