إدارة أولمبيك أقبو تعين ميخازني مديرا رياضيا جديدا للفريق

دعّمت إدارة فريق أولمبيك أقبو، طاقمها الفني، بخدمات محمد ميخازني، الذي تمّ تعيينه كمدير رياضي للفريق.

وأعلنت إدارة أولمبيك أقبو، في بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تنصيب ميخازني، كمدير رياضي، لمدة أربعة مواسم.

كما أبرز مسؤولو نادي أقبو، الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها ميخازني، والتي اكتسبها من خلال عمله في عدة أندية جزائرية أبرزها مولودية الجزائر، اتحاد العاصمة، وغيرها.

وتطمح إدارو أولمبيك أقبو، الاستفادة من خبرة محمد ميخازني، لتدعيم الجهاز الفني للفريق، للتقدم في مشروعها الرياضي، على أسس احترافية.