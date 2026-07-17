إدارة أولمبيك أقبو تنفي الشائعات بخصوص لاعبها عدادي

نفت إدارة أولمبيك أقبو، اليوم الجمعة، الشائعات التي تم تداولها مؤخرا، بخصوص لاعب الفريق، توفيق عدادي.

ونشرت إدارة أولمبيك أقبو، بيان، عبر صفحتها الرسمية، أكدت فيه بأن الأخبار المتداولة عن رحيل عدادي من الفريق، لا أساس لها من الصحة.

كما أكد مسؤولي أولمبيك أقبو، في ذات البيان، بأن عدادي، يواصل تحضيراته الصيفية مع بقية زملائه في الفريق.

يذكر أن إدارة أولمبيك أقبو، جددت عقد توفيق عدادا، لموسم إضافي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.