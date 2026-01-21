إدارة أولمبيك أقبو تواصل غربلة تعداد الفريق بفسخ عقد بحوصي

أعلنت إدارة فريق أولمبيك أقبو، عن فسخ عقد لاعب آخر من تعداد الفريق ضمن الميركاتو الجاري، ويتعلق الأمر بالمدافع عبد الجليل بحوصي.

وكشف مسؤولي أولمبيك أقبو، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، بأن بأن فسخ عقد بحوصي تم بالتراضي.

كما حرصت إدارة النادي البجاوي، على توجيه الشكر للاعب بحوصي، على ما قدمه للفريق، متمنين له التوفيق في باقي مشواره خارج أسوار أولمبيك أقبو.

يذكر أن عبد الجليل بحوصي، يعد ثاني لاعب يغادر أولمبيك أقبو، في المريكاتو الشتوي الجاري، بعد المهاجم الإيفواري روماريك واتارا.