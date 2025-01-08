إدارة أولمبيك ليون ترفض التخلي عن بن رحمة

كشفت تقارير فرنسية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي أولمبيك ليون، رفضت التفريط في خدمات لاعبها الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة.

وحسب ما ورد في موقع ليكيب الفرنسية، فإن إدارة “لوال” رفضت عرضا من نادي نيوم متصدر الدرجة الثانية السعودية، للتعاقد مع بن رحمة، مقابل 7 ملايين أورو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

للإشارة، يمرّ نادي أولمبيك ليون بوضع اقتصادي كارثي، بسبب ديونه البالغة 500 مليون أورو. وتقوم إدارة النادي ببيع أبرز نجوم الفريق من ضمنهم لاعب الخضر، بن رحمة.