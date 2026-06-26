إدارة أولمبيك مارسيليا تتخذ خطوة جريئة بسبب غويري

بات المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، قطعة أساسية في حسابات نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي للموسم المقبل، رغم الوضعية المالية الحرجة لنادي الجنوب الفرنسي.

ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، فإن إدارة النادي لا تضعه ضمن الأسماء المرشحة للمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. رغم الوضع المالي الذي يدفع النادي إلى البحث عن مداخيل من خلال بيع بعض اللاعبين.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن إدارة مارسيليا تعمل على إعادة بناء الفريق للموسم المقبل. لكنها تعتبر أن غويري يبقى من العناصر التي ترغب في الاحتفاظ بها، إلى جانب كل من فاكوندو ميدينا وتيموثي وياه.

ويأتي هذا التوجه بعد المستويات التي قدمها المهاجم الجزائري خلال الفترة الماضية. سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني، حيث يواصل المشاركة في كأس العالم 2026 ويعد أحد أبرز الأوراق الهجومية لـ”الخضر”.

كما ساهم تألق غويري في المنافسة العالمية في رفع أسهمه داخل السوق الأوروبية. وسط اهتمام عدد من الأندية بمتابعة وضعيته، غير أن إدارة مارسيليا تفضل في الوقت الحالي الإبقاء عليه ضمن المشروع الرياضي للموسم القادم.

ورغم رغبة النادي الفرنسي في الحفاظ على خدمات اللاعب، إلا أن التقارير نفسها تشير إلى أن أي عرض مالي كبير قد يدفع الإدارة إلى إعادة النظر في موقفها، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن اقتصادي خلال الميركاتو الصيفي.