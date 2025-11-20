إدارة أولمبيك مارسيليا تكشف مستجدات الوضع الصحي لغويري

تحدث إدارة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الخميس، عن تطورات الوضع الصحي للاعبها الدولي الجزائري أمين غويري.

ونشرت إدارة أولمبيك مارسيليا، بيان عبر منصة “X”، أوضحت من خلال: “خضع غويري، لجراحة، بعد خلع الكتف الأيمن”.

كما أضاف مسؤولي نادي الجنوب الفرنسي: “تسير مرحلة ما بعد الجراحة كما هو متوقع، تحت المراقبة الدقيقة”.

يذكر أن الدولي الجزائري، ونجم نادي مارسيليا، أمين غويري، يواصل تلقي علاجه في الفترة الحالية بمركز “اسبيتار” بقطر.