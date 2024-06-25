إدارة أولمبيك مارسيليا تنتظر ردا من نظيرتها بنادي فارينسي للتعاقد مع بلومي

أكدت العديد من التقارير الإعلامية، الفرنسية، والبرتغالية، عن إستهداف إدارة نادي أولمبيك مارسيليا، التعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري، الناشط في صفوف نادي فارينسي البرتغالي، بشير بلومي.

ووفقا لما نقله موقع “Le10 sport” الفرنسي، عن موقع “ريكورد” البرتغالي، اليوم الثلاثاء، فإن ريس مجلس إدارة نادي أولمبيك مارسيليا، بابلو لونجوريا، دخل في محادثات للمرة الثانية، مع إدارة نادي فارينسي البرتغالي، بشأن التباحث حول إمكانية التعاقد مع اللاعب الجزائري، بعد أن علم برغبته بالإلتحاق بنادي الجنوب الفرنسي.

وأضاف المصدر، أن إدارة نادي أولمبيك مارسيليا، قدمت عرضين للتعاقد مع اللاعب بلومي، الأول بلغت قيمته 4 ملايين أورو، والعرض الثاني، بلغت قيمته 6 ملايين أورو. ومن الممكن جدا أن يكون العرض الثاني حاسما، في سباق التعاقد مع لاعب الخضر، في إنتظار القرار الأخير، من إدارة نادي فارينسي.