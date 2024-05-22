إدارة أولمبيك مارسيليا تهنئ مولودية الجزائر

وجّهت إدارة فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الأربعاء، تهانيها لفريق مولودية الجزائر، بمناسبة تتويجه بلقب البطولة.

وكتبت إدارة نادي الجنوب الفرنسي، عبر حسابها الرسمي على “فايس برك”: “يهنئ نادي أولمبيك مارسليا، عميد الأندية الجزائرية، مولودية الجزائر، بمناسبة تحقيقه لقب الدوري بجدارة واستحقاق”.

كما أرفق مسؤولو نادي أولمبيك مارسليا، هذه الرسالة، بصورة تحمل شعار فريق مولودية الجزائر.

يذكر أن مولودية الجزائر، نجحت في حصد لقب البطولة بصفة رسمية، قبل أربع جولات عن نهاية الموسم الجاري.

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