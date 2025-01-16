إدارة أولمبي الشلف تبرمج تربص مغلق للفريق

برمجت إدارة فريق أولمبي الشلف، تربص مغلق لتعداد الفريق، من أجل التحضير لمرحلة العودة من الموسم الجاري للبطولة المحترفة.

وكشفت إدارة أولمبي الشلف، عبر الصفحة الرسمية للفريق، بأن هذا التربص ينطلق اليوم الخميس، بالشلف، بمعدل حصتين تدريبيتين يوميا.

كما سيتخلل هذا التربص التحضيري، ثلاثة مباريات تحضيرية، أمام كل من جمعية وهران، غالي معسكر، وترجي مستغانم على التوالي.

وتسعى إدارة أولمبي الشلف من خلال هذا التربص التحضيري، وضع لاعبي الفريق في أتم جاهزيتهم، استعدادا لمرحلة العودة من البطولة المحترفة.