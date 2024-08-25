إدارة أولمبي الشلف تبرمج 4 مباريات ودية ضمن تربص تونس

سطّرت إدارة أولمبي الشلف، برنامج التربص الصيفي للفريق الجاري بمدينة عين الدراهم التونسية، تحضيرا للموسم الكروي الجديد.

وحسب الصفحة الرسمية لأولمبي الشلف على “فايس بوك”، تم برمجة 4 مباريات ودية للفريق ضمن هذا التربص الصيفي.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الفريق سيواجه خلال تربص تونس، كل من ترجي مستغانم، التقدم الرياضي التونسي، نصر حسين داي واتحاد عنابة.

ومن المقرر أن تقوم إدارة اولمبي الشلف، ببرمجة مبارتين أخريين، للفريق، قبل اختتام تربصهم بتونس.