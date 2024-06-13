إدارة أولمبي الشلف تحتفل بالذكرى الـ77 لتأسيس النادي

احتفلت إدارة فريق أولمبي الشلف، اليوم الخميس، بالذكرى الـ77، لتأسيس النادي، والذي يتزامن وتاريخ 13 جوان من كل سنة.

ونشرت إدارة اولمبي الشلف، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، رسالة تئهنة بهذه المناسبة، لمناصري، ومحبي الفريق.

كما دعى مسؤولي النادي الشلفي، كل عشاق هذا الفريق، للحفاظ والدفاع على هذا النادي، والسعي للدفع به إلى الأمام، لبلوغ أعلى المراتب.

يذكر أن فريق أولمبي الشلف، الذي تأسس في 13 جوان 1947، يتواجد ضمن بقائه هذا الموسم ضمن القسم المحترف.