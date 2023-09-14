إدارة أولمبي الشلف تعلن تأهيل لاعبيها الجدد

زفت إدارة أولمبي الشف، اليوم الخميس، أخبارا سارة لأنصار الفريق، من خلال تأكيد نجاحها في تأهلين المستقدمين الجدد

ونشر مسؤولي أولمبي الشلف، بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، أكد من خلاله تسوية وضعيتها لدى لجنة فض النزاعات.

وعلى ضوء ذلك، تمكنت إدارة الفريق، حسب ذات البيان، من تأهيل اللاعبين الجدد بصفة رسمية من الناحية القانونية.

وعيله سيباشر فريق أولمبي الشلف، موسمه الجديد من البطولة المحترفة، بتعداد مكتمل، خلال مواجهة الجولة الاولى التي ستجمعهم بفريق مولودية وهران.