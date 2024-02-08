إدارة أولمبي الشلف تعلن تأهيل مستقدميها الجدد

أعلنت إدارة فريق أولمبي الشلف، عن تأهيل اللاعبين الجدد الذين استقدمتهم خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.

وكشفت إدارة أولمبلي الشلف، عبر الصفحة الرسمية للفريق، تأهيل كل من ابراهيم فرحي، عبد الرحمان بورديم، وضياء الدين بن يحي.

كما أكدت مسؤولي الفريق، بأن هذا الثلاثي، سيكون متاحا للمشاركة في المباراة الاولى من مرحلة العودة للبطولة المحترفة.

يذكر أن أولمبي الشلف، سيواجه في مباراته الاولى من مرحلة العودة، فريق موالودية اوهران، يوم غد الجمعة.