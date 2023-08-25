إدارة أولمبي الشلف تعلن عن تغيير موعد مباراتها أمام باندل النيجيري

أعلنت إدارة أولمبي الشلف، صباح اليوم الجمعة، عن اجراء تعديل في توقيت مباراتها أمام الضيف باندل النيجيري، لحساب تصفيات كأس الكاف.

ونشرت إدارة الشلف، بيان عبر صفحتها الرسمية، أعلنت فيه عن تقديم موعد المباراة التي كانت مقرر هذا السبت، على الثامنة والنصف ليلا، إلى الخامسة مساء.

كما اوضح ذات البيان، بأن هذا القرار، جاء بموافقة الكاف، بعد اخطارها بوجود عطب على مستوى الأضواء الكاشفة بملعب “سالم مبروكي” بالرويبة.

يذكر أن أولمبي الشلف، يستقبل غدا السبت، بملعب “سالم مبروكي” بالرويبة، نادي باندل النيجيري، برسم لقاء العودة من الدور التصفوي الأول لكأس الكاف.