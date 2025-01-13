إدارة أولمبي الشلف تكشف أول صفقاتها في المريكاتو الشتوي

نجحت إدارة أولمبي الشلف في تدعيم صفوف الفريق بخدمات لاعب جديد، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت إدارة أولمبي الشلف، عبر الصفحة الرسمية للفريق على فيسبوك، عن تعاقدها مع اللاعب الدولي الليبيري، إدوارد ليدلوم.

وأضاف المصدر ذاته أن اللاعب ليدلوم، أمضى رسميا على عقده الجديد، كما تحصلت إدارة أولمبي الشلف على ورقة خروجه الدولية.

وتعوّل إدارة أولمبي الشلف، على إدوارد ليدلوم، الذي ينشط في منصب مهاجم، لتقديم الإضافة اللازمة للفريق، انطلاقا من مرحلة العودة للبطولة المحترفة.