إدارة أولمبي الشلف تنعي وفاة الحارس الدولي الأسبق سلقية

نشرت إدارة أولمبي الشلف، اليوم السبت، رسالة تعزية، ومواساة، عقب تلقيها نبأ وفاة الحارس الدولي الأسبق مجدوب سلقية.

وعبرت إدارة أولمبي الشلف، عن عميق تأثرها برحيل الحارس الأسبق لأولمبي الشلف، والمنتخب الوطني.

كما أبدت إدارة النادي، وعلى رأسها رئيس الفريق عبد القادر وهاب، تعاطفها الكبير، وتعازيها القلبية، لعائلة الفقيد.

وأرفقت إدارة أولمبي الشلف، هذه التعزية، بصورة للفقيد مجدوب سلقية، فترة تقمصه ألوان النادي الشلفي.