إدارة أولمبي الشلف تنفي الشائعات وتؤكد تمسكها بخدمات مجادل وعبادة 

أصدرت إدارة فريق أولمبي الشلف، اليوم الخميس، بيان، نفت من خلاله الشائعات المتعلقة بمستقبل لاعبي الفريق عبد الرحمان مجادل، وأشرف عبادة.

وأكدت إدارة أولمبي الشلف في بيان عبر صفحتها الرسمية، بأنه تم مؤخرا الترويج لأخبار مغلوطة عن لاعبي الفريق.

كما أوضح ذات البيان، بأن حارس مرمى الفريق عبد الرحمان مجادل، والمدافع أشرف عبادة باقيان في الفريق.

وأطمأنت إدارة أولمبي الشلف، أنصار الفريق، بأنها لا تنوي نشريح هذا الثنائي، أو اعارتهم لأحد الأندية التي طلبت خدماتهم.