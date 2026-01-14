إدارة أولمبي الشلف تُقيل المدرب بوعلي

أعلنت إدارة نادي أولمبي الشلف، أمس الثلاثاء، عن نهاية مغامرة التقني فؤاد بوعلي، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وكشفت إدارة “لايصو” أن الرئيس عبد الكريم مدوار، عقد اجتماعا مع المدرب بوعلي. وأعضاء طاقمه الفني، من أجل تقييم الشطر الأول من الموسم الجاري. أين تقرّر في النهاية فك الارتباط بالتراضي بين الطرفين .

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أعلنت إدارة الشلف، تعيين المساعد، بلعيد عبد الحق ” كمدرب رئيسي. كما تقدمت بتشكراتها للمدرب بوعلي على كل ما قدمه، متمنية له التوفيق والنجاح في بقية مشواره التدريبي.

يُشار إلى أن أولمبي الشلف، أنهى مرحلة ذهاب الموسم الكروي الجاري، في المركز الـ 14. برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات و7 انهزامات. وعلى بعد 5 نقاط من ترجي مستغانم، صاحب المركز ما قبل الأخير، و8 عن صاحب المركز الأخير، مولودية البيض.