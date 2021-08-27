إدارة أولمبي المدية تنفي الشائعات التي تربط الفريق بحسان حمار

نفت إدارة أولمبي المدية، الشائعات التي تحدثت عن اقتراب الرئيس السابق لوفاق سطيف حسان حمار من تولي رئاسة النادي خلفا لمحفوظ بوقلقال.

وأصدرت إدارة أولمبي المدية، بيان، كذبت من خلاله شائعات اتفاق والي ولاية المدية، مع حسان حمار، لتوليه رئاسة الفريق.

وفي المقابل، أكد ذات البيان، أن الفريق سيشرع في التحضير للموسم الكروي الجديد، برئاسة محفوظ بوقلقال.

ويأتي هذا الرد من مسؤولي أولمبي المدية، عقب الشائعات التي تم الترويج لها عبر بعض الصفحات عل مواقع التواصل الاجتماعي.